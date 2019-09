Wandern stärkt die Immunkraft

Schauen wir uns doch nur einmal um: Es gibt eine Unzahl von pflanzlichen oder homöopathischen Produkten, die unsere Abwehrkraft angeblich toppen sollen. Wenn Sie auf eines dieser Mittel schwören, dann bleiben Sie dabei! Wir wissen längst, dass neben dem Wirkstoff auch die Psyche eine entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, das Immunsystem zu stärken. Ausreichend Bewegung, etwa wandern in unserer heilkräftigen Natur, ist besonders empfehlenswert. Neben der muskulären Stimulation, die an sich schon vorteilhaft ist, kommt auch der Geist zur Ruhe und lässt den Stress, der unsere Abwehr schwächt, allmählich verblassen. Vielleicht trällern Sie dazu auch noch ein fröhliches Liedchen wie wir dazumal: "Das Wandern ist des Müllers Lust…" – pures Glück und Lebensfreude stellen sich ein – ein medizinisch unterschätzter Förderer unserer Abwehrkraft! Aus Finnland, wo die Kälte oft heftig zuschlägt, kennen wir noch einen äußerst effektiven Förderer unserer Abwehrkraft: die alten Schwitzhütten, also unsere moderne Sauna, mit abschließendem Eintauchen in eiskaltes Wasser. Das hilft mit, unsere Schlacken auszuscheiden, lässt durch die raschen Temperaturunterschiede unsere Gefäße turnen und hält sie somit elastisch.

Aber Achtung: Nicht jeder ist dafür geeignet, etwa Patienten mit hohem Blutdruck, Herzleiden oder auch Hautkrankheiten. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt. Wie überall, so gibt es auch hier kein einheitliches Schema. Picken Sie sich heraus, was Ihnen besonders guttut und womit Sie sich wohlfühlen! Das ist aber nicht als Aufforderung zu verstehen, faul und untätig stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen und Chips oder anderes Junkfood in sich hineinzustopfen. Denn so ein Verhalten schwächt Ihr Immunsystem und macht es unfähig, auch noch so milde Angreifer effektiv abzuwehren.