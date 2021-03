Wachstuch für die Jause ruckzuck selbst gemacht

Die Rezepte reichen dabei von der Herstellung von Kerzen und Kosmetik bis hin zur einfachen Bastelanleitung für praktische Wachstücher.

Und so werden sie gemacht:

Zutaten und Hilfsmittel: Stoffreste aus natürlichen, saugfähigen Fasern wie Baumwolle oder Leinen (neue Stoffe unbedingt vorher waschen!); 2 EL Bienenwachs-Pastillen für ein kleines Tuch beziehungsweise 3 bis 4 gehäufte EL für ein größeres Tuch; 1 TL Kokosöl (optional Jojoba oder Sonnenblumenöl), 2 Bögen Backpapier

Und so funktionierts:

Backpapier aufs Bügelbrett geben, Stoff auf gewünschte Größe zuschneiden, aufs Backpapier legen, alle drei Zentimeter etwas Öl auf das Tuch träufeln (funktioniert auch ohne Öl, jedoch wird das Tuch nicht so geschmeidig), Wachspastillen gleichmäßig darauf verteilen, Backpapier auf das Tuch legen und Wachspastillen gleichmäßig in den Stoff einbügeln, so wird das Wachs mit dem Öl und dem Tuch verbunden. Das Tuch circa fünf Minuten abkühlen lassen.

