Vorläufiger Höhepunkt der Grippewelle überschritten

Die Aktivität von Influenza A(H1N1)pdm09 ist abnehmend, die Zahl der Neuinfektionen von Influenza B(Victoria) aber weiterhin konstant hoch, heißt es in dem wöchentlichen Bericht zur Grippesaison des Zentrums für Virologie der MedUni Wien am Montag.

"Die Krankenstände aufgrund von Grippe bzw. grippalen Infekten sind in Österreich nach wie vor hoch, wenn auch leicht rückläufig", berichtete auch die Gesundheitskasse ÖGK in einer Aussendung. Mit Influenza waren in der vergangenen Woche 8.181 ÖGK-Versicherte und Arbeitslosengeldbezieher krank gemeldet. Covid-Krankenstände wurden 742 gezählt. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeiten mit grippalen Infekten sank unter 100.000 auf 98.121.

"Influenza ist hoch ansteckend und wird von Mensch zu Mensch übertragen", erläuterte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. "Deshalb wird für Orte mit Menschenansammlungen das Tragen eines Mundschutzes empfohlen, bzw. ist Abstand halten der beste Schutz", riet er der Bevölkerung.

Plateau in europäischen Ländern

Auch in weiteren Ländern Europas ist die Influenzavirusaktivität weiterhin hoch, informierte die MedUni. In den meisten Regionen wie Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern kann vom Erreichen der Plateauphase gesprochen werden, während Deutschland zuletzt noch einmal Zuwachs verzeichnen musste.