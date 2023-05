Von Schlaf über Demenz bis Rückenprobleme: OÖN-Gesundheitstour startet wieder

Jede dritte Österreicherin, jeder dritte Österreicher schläft schlecht. Ein Problem, das häufig unterschätzt wird. Unter zu wenig und ineffizientem Schlaf leiden wir von der Psyche über das Herz-Kreislauf- bis zum Immunsystem. Sich der Ursachen für schlechten Schlaf bewusst zu werden und hinderliche Gewohnheiten zu durchbrechen, kann das Wohlbefinden massiv steigern. Damit beschäftigt sich auch schon der erste Termin der OÖN-Gesundheitstour, die nach coronabedingter Pause heuer endlich wieder Fahrt aufnehmen kann:

„Schlafstörung ade“ Gesundheitstalk mit Schlafmediziner Andreas Kaindlstorfer im Kepler-Universitätsklinikum Linz am Mittwoch, 17. Mai, ab 18 Uhr. Im Anschluss gibt es eine gesunde Jause. Der Eintritt frei.

Die weiteren Themen und Termine:

„Nur vergesslich oder schon dement?“ Gesundheitstalk über geistige Fitness mit Altersmediziner Peter Dovjak im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck am Mittwoch, 31. Mai, ab 18 Uhr. Eintritt frei.

„Alles gegen Kreuzschmerzen“ Gesundheitstalk mit Expertinnen und Experten am Mittwoch, 7. Juni, ab 18 Uhr im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Eintritt frei.

„Ein Tag für Ihre Gesundheit“ Der große Gesundheitstag bei den OÖNachrichten in den Promenaden Galerien in Linz findet am Mittwoch, 14. Juni, von 10 bis 16 Uhr statt. Auch hier ist der Eintritt frei.

Volkskrankheit Rückenschmerzen: Es gibt Hilfe.

