Von Genen, Giften und schlechten Gewohnheiten

"Wissen ist die beste Medizin", sagt Markus Stöcher, Genetiker und Präventionsspezialist aus Wals bei Salzburg. Sein gesammeltes Wissen über ein gesundes Leben hat er jetzt in ein Buch verpackt (GesundLeben 2.0, BoD, 27 Euro). "Viele glauben, es ist unausweichlich, dass man im Alter Kreuzweh oder Diabetes bekommt. Wenn man aber seine genetisch bedingten Schwächen kennt, kann man gegensteuern", erklärt Stöcher, der für eine personalisierte Prävention plädiert. Mit einem Fragebogen im Buch könne man sein Profil mit Stärken und Schwächen herausfinden – und daraus sein persönliches Ernährungs- und Bewegungsprogramm ableiten.

Manche Menschen seien beispielsweise schlechte Entgifter. "Diese können Gifte wie Glutamate, Aspertam oder Umweltgifte nicht gut abbauen. Das kann schon bei Kindern zu Erkrankungen führen", so der Biologe. Dagegen helfe eine Stärkung der Leber durch die Ernährung (zum Beispiel mit Bitterstoffen) und mehr Bewegung, um die Lymphfunktion anzukurbeln. "Wenn man bereit ist, seine Gewohnheiten umzustellen, kann man präventiv viel machen", so Stöcher. Über die "Inventur in der Gesundheitsprävention" spricht er am 29. September, 19.30 Uhr, im Bildungshaus Schloss Puchberg. Infos und Anmeldung: www.schlosspuchberg.at. (ried)