Vom Sinn des Ekelns

Während die australischen Aborigines dicke Maden als Leckerbissen genüsslich verspeisen, um ihren Mangel an Eiweiß aufzubessern, ist es nicht nur in unserem Kulturkreis zumindest bisher völlig undenkbar, solcherlei Nahrung aufzutischen.

Die Idee, Mehlwürmer und Insekten in unsere Küche zu integrieren, entstand aus der Sorge, dass bei weiterem Bevölkerungswachstum die übliche Nahrung knapp werden könnte. Diese neuartige Ergänzung könnte ein wertvoller Lieferant für Eiweiße und Fette sein, am ehesten vergleichbar mit Soja. Wenn die Würmer und Insekten getrocknet und gemahlen nicht mehr als solche erkennbar wären, würde auch der uns innewohnende Ekel dagegen ausbleiben.

Für Hartgesottene, die das am liebsten gleich selber besorgen wollen, muss ich betonen, dass eine fachgerechte Verarbeitung Voraussetzung ist, damit bakterielle, virale oder toxische Substanzen nicht die Gesundheit angreifen und unser Immunsystem belasten. Insekten und Würmer können Schadstoffe im Gepäck haben und auch auf uns übertragen.

Der Ekel ist ein uralter Schutzmechanismus, der hilft, dass wir möglicherweise schädliche Substanzen von vornherein meiden. Dass wir sie also erst gar nicht verzehren, um unser ohnedies gefordertes inneres Immunsystem nicht zu belasten.

Ekel ist also ein ganz wichtiger Instinkt in uns und gewissermaßen unser äußeres Immunsystem. Es gleicht einem Wachposten vor unserer körperlichen Festung, damit nichts an potenziell gefährlicher Nahrung in den Körper gelangt. Glücklicherweise haben wir die Freiheit, jene Lebensmittel auszuwählen, die unsere Augen und besonders den Gaumen erfreuen.

