Vom Drang, alles perfekt zu machen

Der Wiener Klinische Psychologe und Gesundheitspsychologe Martin Felinger (52) arbeitet bei der Gesellschaft gegen Sekten- und Kultgefahren mit und berät die Barbara-Karlich-Show im ORF in Sachen Religion und Esoterik.

OÖN: Gesunde Ernährung ist wichtig, aber man kann es auch übertreiben, oder?

Felinger: Absolut. Essstörungen und ihr Ursprung sind ein breites Feld. Zum einen sind das Dinge, die in der eigenen Psyche gründen, ich denke an die Magersucht, an die Anorexie, zum anderen gibt es diesen Gesundheitswahn, den Drang, alles perfekt zu machen, das geht in Richtung Orthorexie. Deren Ursachen liegen eher in der Informations- und Gedankenwelt, in der ich mich befinde. Das kann durch mein Umfeld stark mitgeprägt sein oder durch zu hohe Zielsetzungen meines Perfektionismus. Natürlich kann man zum Positiven und Guten streben, es gibt aber auch da Grenzen. Wenn ich das übertreibe und im Übermaß mache, wird das möglicherweise selbsteinschränkend, weil ich mir das Leben sehr schwer mache.

Gibt es eine exakte Grenze zwischen gesunder Ernährung und Orthorexie?

Eine genaue Grenze ist immer schwer zu ziehen, wenn es um psychische Phänomene geht. Ein Kriterium ist: Wie weit richte ich mein Leben danach aus? Wenn sich der Großteil meiner Gedanken nur um die Themen Einkauf und Essenszubereitung dreht, wenn andere Lebensbereiche dadurch stark zurückgedrängt werden, ist der Bereich zu groß. Zum Beispiel, wenn ich Sozialkontakte anders gestalte, wenn ich Probleme in der Partnerschaft bekomme oder ich mich finanziell in Schwierigkeiten bringe, weil die Produkte, die ich haben möchte, so speziell und teuer sind.

Gibt es neben persönlichen Einstellungen, die eine Orthorexie befördern können, auch gesellschaftliche Gründe – wie die herrschende Marathon- oder Fitness-ideologie?

Ja, absolut. Das Streben nach immer besser und immer mehr hat viel Positives in einer Gesellschaft, keine Frage. Aber es kann Auswüchse antreiben. Es werden Informationen in unserer Gesellschaft verbreitet, die medizinisch-wissenschaftlich nicht haltbar sind, ja sogar Angst machen: Wenn du die Ernährung nicht in dieser Art machst, dann passiert etwas …

Können religiöse Speisevorschriften der Einstieg sein in die Orthorexie?

Das hätte ich so nicht beobachtet. Die religiösen Speisevorschriften gibt es ja schon über lange Zeit. Die Orthorexie ist ein junges Phänomen.

Versagen sich Orthorektiker das Vergnügen am und den Genuss beim Essen?

Was ich beobachtet habe, ist, dass diese Menschen unter großem Druck stehen, alles richtig zu machen. Genuss hat demgegenüber meist mit einer Entspannung zu tun. Wer etwas genießen will, sollte etwas Muße einkehren lassen. Ich kann schwer etwas genießen, wenn ich stark unter Spannung stehe.

Null-Diäten, Extrem-Fasten sind wohl auch bedenklich, oder?

Die Medizin hat klare Erkenntnisse, dass ein Null-Fasten über einen längeren Zeitraum gefährlich werden kann. Je problematischer diese Verhaltensweisen werden, desto sektenhafter werden sie. Es gibt Menschen, die sich nur noch von drei, vier Produkten ernähren.

Wie belohnt sich die Psyche von Orthorektikern? Kann man das mit Suchtmechanismen erklären?

Das sind ähnliche Vorgänge. Ich komme wahrscheinlich tatsächlich zu Glücksgefühlen, auch in dem Sinne, dass ich zu einer vermeintlichen Elite gehöre, dass ich etwas mache, was andere nicht einmal ansatzweise verstehen. Ich bin etliche Stufen höher und habe Erkenntnisse, die andere nicht haben. Das macht mich besonders und das kann zu Zufriedenheits- oder Glücksgefühlen führen.

Wie kommt man da heraus?

Das allergrößte Problem ist die Selbsteinsicht. Die meisten Menschen kommen deshalb nicht in eine Therapie, weil sie langsam in die Störung hineingegangen sind und sich sagen: Ich habe kein Problem, alles ist wunderbar.

Worauf würde eine Therapie abzielen?

Ein erster Schritt wäre, das kritische Selbsthinterfragen wieder aufzubauen und die Scheinwelt ein Stück aufzubrechen – ein Prozess, den wir von Sekten kennen.

Was raten Sie Außenstehenden im Kontakt mit Betroffenen?

Kritik zu äußern oder zu diskutieren ist der falsche Weg, weil damit nur die Beziehungsebene vergiftet und bald der Kontakt abgebrochen wird. Besser wäre es, im Gespräch einfache Fragen zu stellen, über die die Person später im stillen Kämmerlein nachdenken kann. Das eigene Reflektieren ist eher der Weg zu einem Prozess, der in der Einsicht mündet: Ich muss etwas anders machen.