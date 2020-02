Blitzblauer Himmel, weiße Bergspitzen und der Duft von frischem Schnee in der Nase: Diese Mischung reicht, um die Stimmung zu heben. Wer jetzt auch noch Skier an den Füßen hat, kann die höchsten Glücksmomente unter allen Sportlern erleben. Das haben Forscher der Universität Klagenfurt und der TU München belegt, die in ihren Studien herausgefunden haben, dass "Skifahren Flow-induzierend ist", was übersetzt so viel heißt wie "Skifahren macht glücklich".