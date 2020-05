Virus wird häufig beim Sprechen übertragen

Das Coronavirus könnte einer neuen Studie zufolge möglicherweise vor allem beim Sprechen übertragen werden. Wie eine im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" veröffentlichte Untersuchung zeigt, können beim Sprechen ausgestoßene Mikrotröpfchen in einem geschlossenen Raum mehr als zehn Minuten lang in der Luft bleiben.

Die Forscher des National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) ließen für die Studie eine Testperson in einem umschlossenen Raum 25 Sekunden lang laut den Satz "Stay healthy" (deutsch: "Bleib gesund") wiederholen. Ein in den Raum projizierter Laser beleuchtete die Tröpfchen, wodurch sie sichtbar gemacht und gezählt werden konnten. Im Durchschnitt blieben die Tröpfchen zwölf Minuten lang in der Luft.

Laut oder leise?

Angesichts der bekannten Konzentration des Coronavirus im Speichel gehen die Wissenschafter davon aus, dass jede Minute lauten Sprechens mehr als 1000 virusbelastete Tröpfchen produzieren kann, die acht Minuten oder länger in einem geschlossenen Raum in der Luft hängen bleiben. Dieselben Forscher hatten in einer im April veröffentlichten Studie beobachtet, dass leiseres Sprechen weniger Tröpfchen produziert. Sollte sich das Ausmaß der Ansteckungsgefahr durch Sprechen bestätigen, könnte dies die schnelle Ausbreitung des Virus erklären. Zugleich würden Empfehlungen in vielen Ländern wie auch Österreich für das Tragen von Gesichtsmasken wissenschaftlich untermauert.

Stoffmasken filtern Virus

Auch die wiederverwendbaren Stoffmasken, die derzeit gern getragen werden, haben offenbar einen relativ guten Effekt, erklärte die Innsbrucker Hygienikerin und Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl in einer Online-Ärztefortbildung. "Textilmasken fangen 71 Prozent der Partikel ab, Partikel in der Größe von 0,65 bis 1,1 Mikrometer (Millionstel Meter; Anm.) zu 79 Prozent." Die im Operationssaal üblichen chirurgischen Mund-Nasen-Schutzmasken seien mit rund 85 Prozent nach wissenschaftlichen Untersuchungen ähnlich effektiv.

"Die Tröpfchen verbreiten sich einen bis eineinhalb Meter weit", sagte die Expertin. Damit Partikel bis in die Alveolen der Lungen gelangen, dürften sie keinen größeren Durchmesser als fünf Mikrometer haben."

Vom Mund-Nasen-Schutz zu unterscheiden seien die FFP1-, FFP2- und FFP-3-Masken. Sie kämen eigentlich aus dem Arbeitsschutz und schützen den Träger, nicht aber die Personen der Umgebung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.