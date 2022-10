OÖN-TV: Herr Steininger, in ganz Europa gibt es momentan keine Region, in der die Sieben-Tage-Inzidenz so hoch ist wie in Oberösterreich. Was ist in unserem Bundesland schief gelaufen? Christoph Steininger: Warum es so ist, können wir nicht beantworten, weil wir derzeit in kaum einem europäischen Land verlässliche Daten zur Höhe der Inzidenz sammeln können. Mein persönlicher Eindruck ist, dass vor allem an den Schulen die Inzidenz deutlich höher ist, als derzeit berichtet wird. Im