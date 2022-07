Gebärmutterhalskrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen und wird zu 90 Prozent von HP-Viren verursacht. Etwa die Hälfte aller Tumore im Rachenbereich sind ebenfalls HPV-bedingt. "Davon sind übrigens viermal so viele Männer betroffen wie Frauen", sagt Andreas Strobl, Leiter des Kopf-Hals-Tumorzentrums am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Deshalb sei es so wichtig, Mädchen und Buben impfen zu lassen, so Christine Haberlander.