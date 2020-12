Verzicht auf Kekse mit Laktose

Muttermilch ist reich an Milchzucker (Laktose) und somit ein ganz wichtiger Nährstoff für Babys. Zum Aufspalten und Verwerten braucht der Mensch jedoch das Enzym Laktase. Die Laktose besteht nämlich aus zwei Ringen, die aneinandergekettet sind. Das im oberen Dünndarm reichlich vorhandene Spaltenzym Laktase macht daraus zwei gut resorbierbare einzelne Ringe.Wenn das Kind aber dann keine Muttermilch mehr braucht, sieht Mutter Natur keine Notwendigkeit mehr, dieses Spaltenzym zu produzieren.

Eine fortschreitende Laktose-Intoleranz lässt sich vom Arzt mit einem Atemtest diagnostizieren. Wenn bei Betroffenen Laktose bis in den Dickdarm gelangt, produzieren Bakterien damit dort Kohlendioxid, Methangas und Wasserstoff. Die Gase führen zu Blähungen, Völlegefühl und Schmerzen, besonders im Unterbauch. Milchsäure bewirkt durch Osmose den Wassereinstrom in den Darm, daher kommt es zu Durchfall. In vielen Kekserln und Fertigprodukten ist Laktose enthalten. Bald nach dem Verzehr quälen Betroffene diese typischen Beschwerden.

Damit auch Sie zu Weihnachten wieder unbeschwert Kekserl naschen können, empfehle ich Ihnen, versuchen Sie es mit meinen Lieblingen, den Kokosbusserln, Nussplätzchen oder auch Rumkugeln, denn da ist meist keine oder ganz wenig Laktose enthalten. Verwenden Sie, wenn Sie selber backen, laktosefreie Produkte und nur Schokolade mit hohem Kakaoanteil. Helle Schokolade oder Cremen vermeiden Sie am besten. Auch gibt es in der Apotheke Tabletten, die das Spaltenzym zuführen können.

