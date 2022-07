Die ärgsten Feinde hat der Mensch, das wissen wir nicht erst seit dem 24. Februar und auch nicht nur durch Thomas Hobbes oder Cicero, in seiner eigenen Gattung. So scheint es naiv oder gar zu betulich, im Vertrauen das Fundament unseres Lebens und Zusammenlebens anzusiedeln. Besser scheinen wir mit dem Gemeinspruch zu fahren, Vertrauen sei gut, Kontrolle besser. Misstrauen sollten wir, so lehrt uns die Erfahrung, nicht nur den anderen, sondern zudem auch unseren technischen Errungenschaften.