Verschmutzte Luft in Europa: Großes Risiko für Kinder

Darauf macht die Europäische Umweltagentur (EEA) in einem veröffentlichten Bericht aufmerksam. Die Luftverschmutzung könne potenziell sehr schwerwiegende Gesundheitsfolgen haben, darunter eine herabgesetzte Lungenfunktion, Asthma und Allergien.

Deshalb müsse mehr für den Schutz der Kinder getan werden, erklärte die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde. Am wichtigsten sei, die Luftverschmutzung an der Quelle – also im Verkehr, in der Industrie und beim Heizen – zu reduzieren. Eine gute Maßnahme sei auch, die Luftqualität rund um Schulen und Kindergärten durch mehr Grünflächen zu verbessern.

