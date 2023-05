Vermeiden statt leiden: "Gehen Sie zur Vorsorge!"

Herr und Frau Österreicher werden zwar immer älter; doch möglichst alt zu werden, ist nicht alles. Heute sind in der Medizin die sogenannten "gesunden Jahre" die harte Währung. Denn gesunde Senioren können ihren Lebensabend besser genießen als chronisch kranke. "In Österreich ist die Diskrepanz besonders groß: Die Menschen werden zwar an die 80 Jahre alt, haben durchschnittlich aber nur 59 gesunde Lebensjahre", erklärt der Chefarzt der Gesundheitskasse OÖ, Andreas Krauter.