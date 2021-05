Sie stehen in vielen Gärten: Trampoline für Kinder. Doch hinter dem vermeintlich harmlosen Sportgerät steckt ernstes Gefahrenpotenzial. Viele Kinder verletzen sich beim Trampolinspringen schwer. Knochenbrüche im Ellbogen- und Kniebereich, dazu Verletzungen der Kreuzbänder sowie Gelenkverrenkungen.

"Wir sehen immer mehr komplizierte Knochenbrüche, vor allem von Ellbogen und Unterschenkel aber auch in anderen Körperregionen, wie zum Beispiel der Wirbelsäule, die meist auf das Trampolinspringen zurückzuführen sind", erklärt Primar Klaus Katzensteiner, Fachgruppenvertreter für Unfallchirurgie der Ärztekammer für Oberösterreich.

Schwere Unfälle

Manche der Knochenbrüche müssen sogar von Kinder- oder Unfallchirurgen operativ behandelt werden, denn bis zu einem Alter von sechs Jahren sind die Knochen der Kinder bei Drehbewegungen noch besonders empfindlich. Das verschärft die Problematik zusätzlich. Oft werden die Kräfte des Trampolins falsch eingeschätzt oder auch einfach unterschätzt. Springen die Kinder unkontrolliert oder hüpfen gar mehrere Personen gleichzeitig auf dem Trampolin, besteht die Gefahr, dass eine herausgeschleudert wird oder sich die Trampolinspringer gegenseitig verletzen. Vor allem dann, wenn schwerere Kinder mit Kleineren gleichzeitig springen: Sie erzeugen einen stärkeren Rückstoß der Matte beim Springen, der vom Körper kleinerer Kinder nur bedingt absorbiert werden kann.

"Stauchungen der Wirbelsäule sind daher typische Trampolinverletzungen, die in ihrer Ausprägung von einer geringen Flüssigkeitseinlagerung, einem sogenannten Ödem, in einzelne Wirbelkörper bis hin zu komplexen Frakturen reichen können", schildert der Mediziner. Manche der Patienten würden aber auch Gehirnerschütterungen, Prellungen oder Riss-Quetschwunden erleiden,

Aufsicht durch Erwachsene

Der Unfallchirurg empfiehlt daher: "Eltern sollten darauf achten, dass immer nur ein Kind das Trampolin nutzt und die Kinder langsam ausspringen und nicht vom Trampolin herunterspringen. Außerdem ist es empfehlenswert, dass das Trampolin entsprechend abgesichert ist und auch Gefahrenquellen, wie scharfkantige Gegenstände, nicht unmittelbar in der Nähe des Sportgerätes gelagert werden." Am sichersten sei das Springen und Landen in der Mitte des Trampolins.

Im Idealfall gibt es bei der Nutzung immer einen Erwachsenen, der die Aktivitäten der Kinder auf dem Trampolin überwacht.