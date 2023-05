"Vergesslich oder schon dement?"

Welche Anzeichen auf Demenz hinweisen und wie man sich am besten vor dieser Krankheit schützen kann, erklären Peter Dovjak, Leiter der Akutgeriatrie am Salzkammergut Klinikum, und Margit Wachter, Uniqa-Vitalcoach und Sportwissenschafterin. Wie man sich selbst testen kann, was Neues an Behandlungsmethoden beziehungsweise Medikamenten zu erwarten ist, wird ebenso diskutiert wie Antworten auf die Fragen des Publikums. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, es gibt eine gesunde Jause.

