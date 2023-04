Veganer sind nicht immer gesundheitsbewusst

Frauen und Männer, die in ihrer Ernährung auf jegliche tierische Produkte verzichten, gelten in der öffentlichen Wahrnehmung oft als besonders gesundheitsbewusst. Forscher des Zentrums für Public Health der Medizinischen Universität Wien untersuchten nun Ernährungsmuster und Bewegungsverhalten von Veganern und konnten in vielen Fällen eine Diskrepanz zwischen Schein und Sein feststellen.

Veganer würden sich demnach zwar überdurchschnittlich häufig sportlich betätigen, doch der sehr weit verbreitete Verzehr von industriell verarbeiteten Lebensmitteln sei in dieser Gruppe als nicht "günstig für die Gesundheit" einzustufen.

So unbestritten der Nutzen von pflanzlich basierter Kost für die Gesundheit in der Wissenschaft mittlerweile sei, so sehr sei gerade auch in diesem Bereich der Grad der Verarbeitung der verzehrten Lebensmittel zu berücksichtigen, hieß es in der Studie.

Für die wissenschaftliche Arbeit beantworteten 516 Personen online Fragen zu ihren Ernährungsgewohnheiten. Alle Teilnehmenden lebten zu dem Zeitpunkt mindestens drei Monate vegan und waren im Durchschnitt 28 Jahre alt.

