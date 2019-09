Vegane Kost verbessert Darmflora und Gewicht

Darmbakterien unterstützen nicht nur die Verdauung. Sie setzen dabei auch Produkte frei, die die Nahrungsaufnahme und andere Körperfunktionen beeinflussen. Dadurch wirkt das sogenannte Mikrobiom des Darms bei der Regulation des Körpergewichts mit. Amerikanische Forscher haben jetzt untersucht, wie sich das Artenspektrum des Mikrobioms nach Umstellung auf eine rein pflanzliche Ernährung verändert. An der Studie beteiligten sich 147 übergewichtige Personen, die im Schnitt 56 Jahre alt waren und keine Anzeichen von Diabetes zeigten. Die eine Hälfte ernährte sich 16 Wochen lang mit einer fettarmen veganen Kost, die andere Hälfte änderte ihre Essgewohnheiten nicht.

5,8 Kilo weniger auf der Waage

Ergebnis: In der Veganergruppe sank das Körpergewicht im Vergleich zur Kontrollgruppe um durchschnittlich 5,8 Kilogramm, die Fettmasse nahm um 3,9 Kilogramm ab und die Insulinsensitivität verbesserte sich. Außerdem stieg der Anteil an "Faecalibacterium-prausnitzii-Bakterien" im Mikrobiom um 4,8 Prozent, der Anteil an Bacteroides fragilis erhöhte sich sogar um 19,5 Prozent. Je größer die Zunahme des Gehalts an diesen Darmbakterien war, desto stärker war die Abnahme des Körpergewichts, berichteten die Wissenschaftler auf der Jahrestagung der European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Barcelona in Spanien.