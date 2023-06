Vegan, vegetarisch, Mischkost: Essen beeinflusst Laufleistung kaum

Der Zusammenhang zwischen Ernährung und Leistungssport wird schon lange diskutiert. Ob rein pflanzliche oder gemischte Kost die Leistungen von Amateur-Langstreckenläufern beeinflusst, wurde jetzt bei der größten europäischen Laufstudie untersucht. Das Ergebnis: Egal ob man sich vegan, vegetarisch oder mit Mischkost ernährt – die Laufleistungen unterscheiden sich nicht signifikant.

Katharina Wirnitzer von der Universität Innsbruck hat das mit Ernährungswissenschaftern aus Wien und aus der Schweizer herausgefunden und im Magazin "Nutrients" veröffentlicht. Bei der Detailanalyse, der sogenannten Nurmi-Laufstudie, wurden Daten von 2.864 wettkampfaktiven Freizeitläufern ausgewertet. Die Probanden laufen konkret entweder eine Zehn-Kilometer-Distanz, Halbmarathon, Marathon oder Ultramarathon.

Läufer verzichten oft auf Fleisch

Für die Analyse wurden die Angaben von 245 Hobbysportlern herangezogen. Das Durchschnittsalter betrug 39 Jahre, der durchschnittliche BMI 21,7, was Normalgewicht entsprach. 45 Prozent erklärten, Mischkost sei ihre Ernährungsform, 18 Prozent bezeichneten sich als Vegetarier, 37 Prozent als Veganer. Wie in vielen anderen Studien zeigte sich, dass Männer eher auch zu Fleisch in ihrer Ernährung tendieren: Sie gaben zu 53 Prozent Mischkost an. Diese Form der Ernährung war auch mit einem höheren Durchschnittsgewicht (68 Kilogramm versus 65 Kilogramm für die gesamte Gruppe) verbunden.

Gefragt wurde nach den besten Wettkampfergebnissen in Halbmarathon-, Marathon- und Ultramarathon-Wettbewerben. "Insgesamt stützen die Ergebnisse der Studie die Vorstellung, dass eine nachhaltige – insbesondere vegane – Ernährung keine Nachteile für die Laufbestzeit mit sich bringt. Eine vegane Ernährung stellt somit eine gleichwertige Alternative zur traditionellen Mischkost für Ausdauerläufer dar", sagt Studienleiterin Wirnitzer.

Keine großen Unterschiede

Konkret war die Bestzeit für einen Marathonlauf für alle Probanden im Durchschnitt 230 Minuten. Sportler mit Mischkost erreichten im Mittel eine Bestzeit von 228 Minuten, Vegetarier (231 Minuten) und Veganer (233 Minuten) lagen etwas darüber. Unterschiede waren statistisch nicht signifikant. Das traf auch für die anderen Laufstrecken (Halbmarathon, Ultramarathon mit mehr als 50 Kilometern) zu.

