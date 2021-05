Vakzin in Tablettenform

US-Pharmakonzern Pfizer forscht an einem Corona-Vakzin in Form von Tabletten. Dies berichtete US-Gesundheitsexperte und Präsidentenberater Anthony Fauci. "Wir arbeiten gemeinsam daran", sagte Fauci in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender RAI.

Fauci für Impfung bei Kindern

Der Experte sprach sich zudem für die Impfung von Teenagern aus. "In den USA impfen wir Kinder ab zwölf, und ich glaube, dass auch anderswo bald grünes Licht dafür geben wird, denn die Daten, die wir haben, sind sehr sicher." Auf die Frage des Moderators, ob er seine Enkelkinder impfen lassen würde, sagte Fauci: "Natürlich." Laut dem Experten sei es unmöglich, das Coronavirus ganz auszulöschen. "Wir können es aber kontrollieren. Wir müssen die Menschen weiterhin alle ein bis eineinhalb Jahre impfen", sagte der Immunologe.

Fauci fügte hinzu, man müsse die Verkündung eines "verfrühten Siegs" über die Pandemie vermeiden. "Die Schlacht ist noch nicht gewonnen."