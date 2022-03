Unseren Wohlstand teilen

Die Katholische Frauenbewegung (kfb) unterstützt mehr als 100 Initiativen, die alle ein Ziel haben: das Leben von Frauen weltweit zu verbessern. Der Großteil der Spenden kommt beim Benefizsuppenessen zusammen, zu dem die Ortsgruppen in den Wochen vor Ostern einladen. Die Idee dahinter: Man isst "nur" eine Suppe statt eines üppigen Mittagessens und spendet die Differenz.

Mit dem Geld unterstützt die kfb unter anderem die Frauenorganisation Akkma auf den Philippinen. Dabei handelt es sich um eine Nachbarschafts-Initiative, in der Frauen füreinander sorgen und sich gegenseitig im Alltag helfen. "Wir schauen aufeinander, stärken einander und kämpfen gemeinsam für unsere Rechte", beschreiben Elvie, Dolor und Remy aus Manila das Ziel von Akkma.

Genau das ist auch der Grund, warum sich Ulrike Minihuber, die mit Julia Hochmair die Ortsgruppe in Offenhausen leitet, ehrenamtlich engagiert. "Die kfb ist so eine tolle Sache, weil wir Frauen auf der ganzen Welt helfen", sagt die vierfache Mutter. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie das Benefizsuppenessen in ihrer Pfarre organisiert, das dieses Wochenende stattfindet. Heuer gebe es Corona-bedingt Suppe to go, also im Glas, "aber das ist im Vorjahr sehr gut angekommen", erzählt Ulrike Minihuber und wünscht sich, dass ganz viele mitmachen. "Uns geht es so gut. Einmal im Jahr können wir ruhig einen Teil unseres Wohlstands abgeben an all jene, bei denen das nicht der Fall ist."

Termine für das Suppenessen auf www.kfb-ooe-at

Spenden sind auch unter www.teilen.at möglich

Libanesische Rote Linsensuppe

Das Rezept stammt von Linda und Dietmar Till vom Stiftskeller in St. Florian

Zutaten: 400g Rote Linsen - 2 Zwiebeln - 2 Knoblauchzehen - 1 große Kartoffel, mehlig - 1 große Karotte - 2 EL Olivenöl - 1 EL Tomatenmark - Salz & Pfeffer - Kreuzkümmelpulver - Gemüsebrühe - Zitrone und Chiliflocken zum abschmecken

Zubereitung: Linsen in ein Sieb geben und unter fließend kaltem Wasser gründlich abspülen. Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffel und Karotte schälen und würfeln.

Olivenöl in einem hohen Topf erhitzen und Zwiebel und Knoblauch glasig dünsten. Tomatenmark hinzugeben, sowie die Linsen und das restliche Gemüse. Kurz mitanschwitzen.

Salz und Pfeffer, Kreuzkümmel und Gemüsebrühe hinzugeben und anschließend mit ca 2l Wasser ablöschen.

30 min bei mittlerer Hitze köcheln lassen, ab und zu umrühren. Suppe mit einem Stabmixer pürieren. Ist sie noch zu dickflüssig, noch etwas Wasser hinzugeben. Abschließend mit Zitronensaft und Chiliflocken abschmecken.