"Unser Max war immer, immer der Kleinste und der Zarteste von allen"

Maximilian Huss ist im Lernstress, der 18-Jährige bereitet sich nämlich gerade auf die Matura am Linzer Peuerbach-Gymnasium vor. Und die braucht der junge Mann aus Alberndorf in der Riedmark auch, denn er will später Arzt werden. Was seine eigene Krankheit betrifft, ist er aber schon längst Experte.