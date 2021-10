Unicef warnt vor psychischem Leid

Bei einer Befragung von Anfang 2021 gaben 19 Prozent der Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren an, sich häufig deprimiert und antriebslos zu fühlen. In Österreich sind laut Schätzungen aktuell 160.000 Kinder und Jugendliche psychisch belastet. "Die Zahlen dokumentieren eine Krise, die sich schon lange angebahnt hat", so Geissler von Unicef Österreich.