Ungewöhnlicher Eingriff: Pensionist bekam neue Pulmonalklappe

Angeborene Herzfehler werden meist bereits bei kleinen Kindern, manchmal sogar schon im Mutterleib, behandelt. Deshalb ist es sehr ungewöhnlich, dass im Kepler Universitätsklinikum Linz kürzlich ein 81-Jähriger eine neue Pulmonalklappe eingepflanzt bekam. "Das ist weltweit der älteste Patient, bei dem so ein Eingriff gelungen ist", sagt Erwachsenenkardiologe Jörg Kellermair, der dabei eng mit seinem Kollegen Roland Gitter aus der Kinderkardiologie zusammenarbeitete.

Biologische Klappe

Die Pulmonalklappe wirkt wie ein Ventil: Sie verhindert, dass Blut, das in die Lunge gepumpt wird, wieder zurück ins Herz fließt. Zum Einsatz kam im konkreten Fall eine sogenannte Melody-Klappe, die aus der Halsvene eines Rindes herausgeschnitten wird. Der Name "Melody" geht auf den musikbegeisterten Erfinder dieser Methode zurück.

Ein Stent mit der biologischen Klappe wurde beim Patienten über eine Vene in das Herz eingeführt und dort platziert. "Das war besonders schwierig, weil durch die Klappenenge über viele Jahrzehnte ein Aneurysma entstanden war", so Kellermair. "Der Patient konnte bereits 72 Stunden nach dem minimalinvasiven komplikationslosen Eingriff das Krankenhaus wieder verlassen", sagt Gitter.

Die gute Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Erwachsenenkardiologie im Kepler Universitätsklinikum Linz ist seit einigen Jahren kein Einzelfall mehr. Während früher Mädchen und Buben mit angeborenen Herzfehlern oft nicht lange überlebten, erreichen 90 Prozent mittlerweile das Erwachsenenalter. Schon im Mutterleib wird oft die Diagnose gestellt, frühzeitige Therapien verbessern die Überlebenschancen deutlich. So kam es in den vergangenen Jahren zu einem Wandel bei Behandlungsorten und Fachrichtungen: Waren früher ausschließlich Kinderkardiologen mit dem Thema konfrontiert, hat sich das Problem durch den medizinischen Fortschritt auch in die Erwachsenenmedizin und die entsprechenden Einrichtungen verlagert.

Artikel von Dietlind Hebestreit d.hebestreit@nachrichten.at