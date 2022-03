Ungewöhnlicher Anstieg bei echter Grippe im März

Im März wurden aus Stichproben 25 Influenzafälle nachgewiesen. Es sei "sehr ungewöhnlich, dass die Grippe eben jetzt Ende März zu zirkulieren beginnt", sagte Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Das habe mit dem Wegfall der Corona-Maßnahmen zu tun, sei aber noch keine Grippewelle. Mit dem Wegfallen der Masken "kann sich dieses Virus einfacher in der Bevölkerung ausbreiten", betont die Expertin. Insgesamt gibt es in Österreich jedoch weiterhin nur eine moderate Aktivität des Influenzavirus. Laut Hochrechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit gab es in der Kalenderwoche 11 rund 1260 Grippe- und grippeähnliche Erkrankungen in Österreich. Das entspricht dem Niveau vor der Pandemie. Die Grippeimpfung wirke laut Redlberger-Fritz heuer nicht optimal.