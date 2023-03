„Ungewöhnlich, dass die Krankheit in so jungen Jahren auftritt“

Es ist unglaublich schmerzhaft, kann Hörverlust und sogar Gesichtslähmung verursachen: das sogenannte Ramsay-Hunt-Syndrom. Kein Wunder, dass Sänger Justin Bieber seine Konzerte nicht abhalten kann. Der Popstar hatte seine Erkrankung vergangenen Juni öffentlich gemacht und dürfte nun erneut darunter leiden. „Das ist nicht ungewöhnlich. Wohl aber, dass es in dem Alter auftritt“, sagt Wolfram Hötzenecker, Vorstand der Klinik für Dermatologie und Venerologie am Kepler-Uniklinikum Linz.

Wolfram Hötzenecker, Vorstand der Klinik für Dermatologie und Leiter des Allergiezentrums am KUK Bild: Foto: Antonio Bayer

Ramsay-Hunt-Syndrom



„Bei dem Ramsay-Hunt-Syndrom handelt es sich um eine Gürtelrose im Ohr“, sagt der Experte und erklärt weiter: „Wir tragen ja alle das Windpocken-Virus in uns, das sich in den Nervenzellen versteckt. Sind unsere Abwehrkräfte geschwächt, kann es aktiviert werden und kommt sozusagen nach vorne, was sich in den schmerzhaften Bläschen auf der Haut zeigt und als Gürtelrose bekannt ist“, so der Dermatologe, der auch das Allergiezentrum im KUK leitet.



Selten, aber sehr schmerzhaft



Setzt sich das Virus nun im Gehörgang fest, spricht man vom Ramsay-Hunt-Syndrom. Der Name geht auf den amerikanischen Neurologen James Ramsay Hunt zurück, der das Leiden erstmals um 1900 beschrieb. Es komme auch bei uns vor, zum Glück aber eher selten, sagt der Primar. „Und vor allem nicht bei so jungen Menschen und mit so schwerem Verlauf, wie es bei Justin Bieber der Fall sein dürfte.“

Jeder Dritte erkrankt in Österreich im Verlauf seines Lebens an Gürtelrose. Das charakteristische Symptom ist ein bandförmiger roter Ausschlag mit Bläschen. Meist betrifft er die Brust, den Rücken oder das Gesicht. Bei 80 Prozent der Patienten treten Schmerzen auf. Zur Risikogruppe gehören vor allem ältere Menschen und solche, die immununterdrückende Medikamente nehmen.

Als Therapie gegen Gürtelrose werden Infusionen mit antiviralen Mitteln verabreicht. „Mittlerweile gibt es auch eine Impfung, die sehr gut wirkt“, sagt Wolfram Hötzenecker. „Sie wird ab 50 empfohlen und ist beim Hausarzt erhältlich. Der Impfstoff ist selbst zu bezahlen. Bei Patientinnen und Patienten, die bereits Vorerkrankungen haben, übernimmt aber in vielen Fällen die Kassa die Kosten.“

