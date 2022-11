Hollywood-Schauspielerin Jennifer Aniston, 53, wollte unbedingt Mutter werden. Jahrelang habe sie alles versucht – von der künstlichen Befruchtung bis hin zu alternativen Methoden. Vergeblich, wie sie jetzt in einem Interview erzählt. Ihr Schicksal teilt sie mit vielen Paaren. In Österreich hat jedes vierte Paar mit Kinderwunsch Schwierigkeiten mit Fruchtbarkeit. Zehn bis 15 Prozent seien ungewollt kinderlos. „Das Thema Fruchtbarkeit rückt oft zu spät in den Fokus“, sagt