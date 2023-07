Unbeschwert reisen mit Kindern: Sieben Tipps für Eltern

"Eine kindgerechte Reise beginnt schon vor dem Packen der Koffer", sagt Primar Martin Henkel, Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Keine Fernreisen mit Kleinen: Lange Autofahrten oder Flugreisen sind für die Gesundheit der Kinder nicht förderlich, daher sind in den ersten Lebensjahren Urlaubsziele in Europa vorzuziehen. Unkomplizierter wird es, wenn die Kinder größer werden. "Mit älteren Kindern und Jugendlichen können fernere