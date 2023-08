Umständlich und schädlich? Vorurteile gegen das Tragen von Babys

Dass man sein Baby trägt, war in früheren Zeiten selbstverständlich und auch notwendig, um die Hände für die Arbeit frei zu haben. Mit der Verbreitung des Kinderwagens in den 1950er Jahren änderte sich die Sichtweise: Kinder sollten alleine liegen und möglichst selbstständig zur Ruhe finden, so die verbreitete Meinung. "Heutzutage geht der Trend wieder zurück und Babytragen sind immer angesagter", weiß die Gallneukirchnerin Anna Schöffl.