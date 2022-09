Umfrage bestätigt hohen Stellenwert der Hausärzte

Allgemeinmediziner nehmen eine Schlüsselrolle in der ärztlichen Versorgung in Österreich ein. Für den Großteil der Patienten sind sie die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen und Problemen. Das belegt eine aktuelle Umfrage der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Kooperation mit dem Online-Research-Institut Marketagent. 1000 Personen zwischen 18 und 75 Jahren haben sich an der Umfrage beteiligt.

Neun von zehn Österreicher gaben dabei an, einen fixen Hausarzt zu haben. Rund 43 Prozent sind bei diesem bereits mehr als zehn Jahre in Behandlung, fast ein Viertel mehr als sechs Jahre.

Die größten Vorteile von Allgemeinmedizinern sehen die Befragten in der umfassenden Kenntnis der persönlichen Krankengeschichte. Außerdem schätzen viele den Hausarzt als vertrauten Ansprechpartner bei gesundheitlichen Anliegen. Hilfreich finden Patienten zudem, dass er sie bei Bedarf zu Fachärzten überweisen kann.

Fast alle Befragten, nämlich 98,3 Prozent, sind laut Umfrage überzeugt, dass der Beruf des Hausarztes sehr wichtig oder eher wichtig ist. Für acht von zehn Umfrage-Teilnehmern ist ein Gesundheitssystem ohne Hausärzte schlicht nicht vorstellbar.