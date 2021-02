In Zeiten von Corona-Pandemie und Lockdowns hat sich nicht nur das Arbeitsleben, sondern auch die Ergründung des Seelenlebens in die eigenen vier Wände verlegt. "Tele-Psychotherapie" via Telefon oder Videochat wird von den Patienten gut angenommen und ist eine gute Alternative zum Praxisbesuch, zeigt eine Umfrage der Donau-Uni Krems und des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP) unter 1800 Therapeuten und Patienten.