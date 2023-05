Umfrage: Am Meer lebende Menschen fühlen sich gesünder

Das ergab eine Umfrage von Wiener Umweltpsychologen unter mehr als 15.000 Personen in 15 Ländern. Wie die Wissenschafter im Fachjournal "Communications Earth & Environment" berichten, zeigt sich diese gesundheitliche Selbsteinschätzung unabhängig von Land und Einkommen.

"Es ist erstaunlich, dass wir in allen Ländern so einheitliche und klare Muster erkennen. Alle scheinen von der Nähe zum Meer zu profitieren, nicht nur die Wohlhabenden", fasst Sandra Geiger von der Arbeitsgruppe Umweltpsychologie an der Universität Wien das Ergebnis der Studie zusammen.

