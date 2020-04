Übungen für mehr Ruhe, Kraft und Zuversicht

"Meditation gibt uns Ruhe, Kraft und macht gute Laune – auch und vor allem in Zeiten der Krise", sagt Vily Bergen. Die 51-jährige Achtsamkeitstrainerin und Autorin, die viele Jahre in Amerika gelebt hat, ist heute in Kirchdorf zu Hause und hat vor kurzem eine Online-Plattform gestartet. Darauf zeigt sie unter anderem, wie man seine Achtsamkeit trainiert, und hat neben Yogaübungen auch ein Meditations-Hörbuch für Eltern und Kinder online gestellt, das zum Beispiel eine "Schutzengel-Meditation" enthält. "Die kann man ja immer brauchen", sagt Vily Bergen. Denn ganz egal, ob groß oder klein, jung oder alt, meditieren könne jeder.

"Dabei lenkt man ja die Aufmerksamkeit von außen nach innen. Und dort ist alles, was wir brauchen: Klarheit, geistige Präsenz und Zuversicht." Dazu seien auch keine Vorkenntnisse nötig, nur ein bisschen Übung. "Wenn man regelmäßig meditiert, dann reichen im Grunde schon zehn Minuten täglich, um von all den positiven Aspekten zu profitieren", sagt Bergen. "Ach ja – und Spaß macht es natürlich auch." (had)

Links