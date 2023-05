Übergewicht könnte Asthma verursachen

Neueste Ergebnisse würden nun erneut darauf hinweisen, hieß es anlässlich des Welt-Asthma-Tages in einer Aussendung der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP). Da Adipositas auch mit einer vermehrten Produktion von Entzündungsbotenstoffen durch das Fettgewebe einhergeht, was naturgemäß entzündliche Prozesse fördert, und Asthma eine chronisch entzündliche Lungenerkrankung ist, wäre ein Zusammenhang durchaus denkbar, erklärt Robab Breyer-Kohansal von der Abteilung für Atmungs- und Lungenerkrankungen Klinik Wien-Hietzing.

Übergewicht behindere jedenfalls per se die Atemfunktion und könne so schon Asthma-Beschwerden verstärken. Die Frage sei: Werden die Symptome besser, wenn adipöse Patienten ihr Gewicht gezielt reduzieren? Dem soll in zukünftigen Untersuchungen nachgegangen werden.

In Österreich sind 4,4 Prozent der Bevölkerung von Asthma betroffen, bei Kindern war und ist es die häufigste chronische Erkrankung überhaupt.

