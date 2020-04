Das Bild vom Tsunami in Zeitlupe, der gerade unbarmherzig über uns alle hinwegbraust, trifft viele von uns mitten ins Herz. Was wir oft mühsam über die Jahre aufgebaut haben, droht in kurzer Zeit vom viralen Monster zerstört zu werden und damit unser liebgewonnener Wohlstand mit Kaffeekränzchen, Fußballspielen und Flugreisen ans andere Ende der Welt.