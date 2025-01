Trockene Haut im Winter? Das hilft

In der kalten Jahreszeit klagen viele Menschen über trockene Haut – besonders unangenehm ist das für Neurodermitiker. "Es gibt Menschen, die das ganze Jahr über an trockener Haut leiden, die spannt, juckt und Rötungen aufweist", sagt OÖN-Doktor Johannes Neuhofer, Dermatologe in Linz und Referent für Seniorenangelegenheiten in der Ärztekammer für Oberösterreich. In diesen Fällen besteht oft ein Mangel an Lipiden, also an Fetten. Treten diese Hautveränderungen aber vor allem in der kalten