Vor uns liegt eine Sommerwoche, in der Meteorologen für jeden einzelnen Tag mehr als 30 Grad prognostizieren. Doch was des einen Freud ist, kann des anderen Leid sein: Denn nicht alle vertragen die Hitze gleich gut. Während jüngeren und gesunden Menschen die Anpassung an die hohen Temperaturen meist gut gelingt, kann die extreme Wärme für ältere und kranke Menschen zur Belastung werden.