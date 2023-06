Trend im Netz: Chirurg warnt vor Schönheits-OP für schmale Wangen

Bei einem solchen Eingriff wird ein kleines Fettpolster aus beiden Wangen geschnitten. Und das wird dank Prominenter wie US-Model Chrissy Teigen (37) und der Social-Media-Plattform TikTok immer beliebter. Doch der deutsche Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie Detlev Hebebrand warnt eindrücklich davor. "Man sollte junge Menschen unbedingt davon abhalten, das zu tun", sagt der Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen in Berlin.

Etwa zehn Mal hat Hebebrand bisher selbst ein Buccal Fat Removal vorgenommen. Doch die Nachfrage steige an, beobachtet er - "insbesondere bei Menschen zwischen 20 und 25". Für den Mediziner ein "fürchterlicher Trend, denn viele Patienten in diesem Alter können die langfristigen Folgen nicht absehen".

Zwar sei eine Bichektomie - so der deutsche Name - ein relativ simpler Eingriff, der lediglich eine halbe Stunde dauere und den man "gut unter lokaler Betäubung" durchführen könne. Probleme könnten aber Jahre danach auftreten, wenn die Hautspannung abnehme: "Man erzeugt so im Grunde ein hageres Antlitz. Zu einer gewissen Zeit ist das schön, später kann so ein Gesicht aber stark vorgealtert aussehen", erläutert der Mediziner.

Davon erfahren TikTok-Nutzer, die Videos mit dem Hashtag "#buccalfatremoval" bereits 182 Millionen Mal angesehen haben (Stand Juni 2023), allerdings nichts. Auf der Plattform kursieren stattdessen unzählige Vorher-Nachher-Vergleiche von jungen Frauen, die zumeist gleich mehrere Gesichts-OPs hinter sich haben.

In anderen Clips sind Prominente wie das Model Bella Hadid (26) oder Schauspielerin Zoë Kravitz (34) zu sehen, deren Wangenknochen wie modelliert aussehen. Einen solchen Eingriff eingestanden hat aber bisher nur eine bekannte Schönheit. "Ja, ich habe es getan, na und?", erklärte das Model Chrissy Teigen 2021 bei Instagram. Die Kosten liegen laut Hebebrand zwischen 1.800 und 2.500 Euro.

