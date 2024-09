Tradition trifft Zukunft: In Linz spielt Anatomie alle Stückln

Das ist ein Buch. Sie finden es in der Bibliothek. Benützen Sie es." Diese Sätze hören Studierende an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz bei ihrer ersten Anatomievorlesung von Maren Engelhardt. "In meinem Fach genügt es nicht, zu wissen, dass Inhalte irgendwo verfügbar sind", legt die Universitätsprofessorin für Anatomie und Zellbiologie großen Wert darauf, dass die werdenden Ärzte künftig über eine breite Basis an fundiertem Wissen verfügen.