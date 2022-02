Tipps für einen sicheren und somit schönen Tag auf der Piste

In der diesjährigen Saison ist mit rund 25.000 Verletzungen beim Wintersport zu rechnen – und damit mit deutlich mehr Unfällen als im Jahr zuvor, in welchem pandemiebedingt viele Menschen auf Skifahren & Co verzichtet haben. "Wir haben heuer die spezielle Situation, dass besonders viele Menschen nach längerer coronabedingter Pause wieder in den Wintersport einsteigen und daher – ganz besonders auf den Skipisten – viele noch Untrainierte unterwegs sind", sagt Louis