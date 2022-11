Tinnitus: Das lästige Klingeln im Ohr

An lästigen Geräuschen im Ohr wie Klingeln, Rauschen oder Brummen leiden so viele Menschen, dass man den sogenannten Tinnitus durchaus als Volkskrankheit bezeichnen kann. Sehr häufig ist diese lästige Auswirkung, die die Lebensqualität und die Konzentrationsfähigkeit quälend beeinträchtigt, nur die Spitze eines Eisbergs. Es wird begleitet von weiteren, meist wesentlich weniger aufdringlichen Symptomen, die im Verborgenen lauern. Oft sind es nur Verspannungen im Halsbereich – aber zahlreiche andere Ursachen können diese unerwünschten Geräusche hervorrufen. Von Verknöcherung der Gehörknöchelchen bis hin zu einem gutartigen Tumor des Hirnnervs, der für gutes Hören und das Gleichgewicht zuständig ist, gibt es eine ganze Reihe an unterschiedlichen "Begleitsymptomen". Nicht selten spielt hier auch die Psyche eine wesentliche Rolle.

Auch Sie bemerken das Klingeln besonders dann, wenn Sie der in unserer Zivilisation unvermeidliche Stress aus Ihrer ruhenden Mitte bringt. Ihr Hausarzt hat recht, wenn er Sie frühzeitig zu einem Spezialisten überweist, denn in der Frühphase sind die Chancen einer adäquaten Diagnose und effektiven Behandlung am größten. Wenn ich auch immer wieder höre, dass vor allem TCM oder verschiedene Nahrungsergänzungsmittel wie Ginkgopräparate den Tinnitus lindern können, gibt es dafür keinen wissenschaftlichen Nachweis und Sie könnten wertvolle Zeit verlieren, wenn Sie ohne vorherige Diagnosestellung diesem Problem auf diese Art zu Leibe rücken möchten.

Deshalb empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, zuerst die empfohlene fachärztliche Abklärung – wie von Ihrem Hausarzt empfohlen – in Anspruch zu nehmen, dann haben Sie die besten Chancen, dass Sie Ihre lästigen Ohrgeräusche wieder loswerden.

