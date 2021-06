Tief Luft holen, damit man besser im Leben steht

OÖNachrichten: Atmen ist doch ein automatischer Vorgang. Warum soll man bewusst atmen?

Atmen ist normalerweise ein autonomes Geschehen, über das wir uns keine Gedanken machen müssen. Das Besondere beim Atmen aber ist, dass wir es willentlich beeinflussen können. In unserer Atemschule gehen wir davon aus, dass der Atem immer ein Ausdruck der ganzheitlichen Befindlichkeit eines Menschen ist. Im Atemgeschehen drückt sich seine körperliche Verfassung aus, seine Gesundheit, Erkrankungen, sein Muskeltonus, seine Entspannungsfähigkeit etc. Aber auch Gefühle spiegeln sich im Atem. Man atmet aus Erleichterung aus oder aus Angst hält man den Atem an, wir atmen auf, wenn wir etwas Angenehmes erleben, wenn wir etwas Anstrengendes tun, geht uns die Luft aus.

Wie sind Sie zur Atemtherapie gekommen?

Ich habe Sozialpädagogik studiert, war aber immer einer, der sich gerne bewegt hat. Ich habe Ausbildungen für Pantomime und Tanz gemacht und nach einer Verbindung mit etwas Therapeutischem gesucht. Arbeit mit Menschen, mit Bewegung, das tut mir persönlich gut.

Nach welcher Methode arbeiten Sie?

Was ich anbiete und weiterentwickelt habe, ist die Methode nach Prof. Ilse Middendorf. Sie war eine große Atemexpertin und kam von der Gymnastik. Sie hatte eine Professur an der Hochschule der Künste in Berlin und gründete ein eigenes Institut. Mittlerweile gibt es etliche Ausbildungsstätten ihrer Schüler in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.

Inwiefern kann man mit bewusster Atmung seine Gesundheit fördern?

Grundsätzlich kann man einmal schauen, ob das Atmen bei einzelnen Menschen so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Heutzutage ist es ja so, dass Menschen viel Stress und Termindruck haben und sich nicht sehr vielfältig bewegen. Damit ist die Atmung nicht mehr so flexibel, so spontan. Das drückt sich oft darin aus, dass Menschen nicht mehr tief in den Bauch atmen, sondern sehr oberflächlich in den Brustbereich atmen, sie also eine beschleunigte, schnelle Atmung haben, die es erschwert, in die Entspannung zu kommen.

Und wie lernt man, dass man wieder besser Luft bekommt?

Durch bestimmte Übungen – durch Dehnen und Lösen – können wir fördern, dass sich die Atmung zum Beispiel vertieft. Durch bestimmte rhythmische Bewegungen können wir dazu einladen, dass der Atem mit der Zeit ein langsameres Tempo nehmen kann.

Atemtherapeuten gehen so weit zu sagen, man könne bewusstes Atmen sogar zur Persönlichkeitsentwicklung verwenden. Wie?

Es gibt solche Übungen. Dabei geht es um die Atembelebung im unteren Raum. Die Atmung vertieft sich. Gleichzeitig bemerken die Menschen, dass sie durch die Übungen fester, selbstbewusster auf dem Boden stehen. Das heißt im übertragenen Sinne, sie können in einer bestimmten Situation standfester ihre Position vertreten. Über ein bewussteres Atem-, Körper- und Selbsterleben lässt sich Selbstvertrauen kräftigen.

Herausforderungen sollen sich so auch besser bewältigen lassen, welche denn?

Wenn ich etwa Standfestigkeit fördere, wenn ich mein Gefühl für den Rücken, für eine flexible und belastbare Wirbelsäule fördere, kann ich wahrnehmen, dass mein Rücken mir im Alltag einen größeren Rückhalt bietet.

Sie arbeiten auch in der Traumabehandlung. Wie hängt das mit der Atmung zusammen?

Die meisten Menschen kennen das: Wenn man sich erschreckt, hält man die Atmung an. Ein solcher Schreck wird in der Regel gut aufgelöst. Es kann aber sein, dass dieses Schreck- oder Schockmoment noch im Körper erhalten ist. Nun kann man Erregung über die Einschränkung des Atmens regulieren. Das machen viele Menschen unbewusst, wenn sie innerlich aufgeregt sind, aber äußerlich versuchen, ruhig zu bleiben. Das heißt, man schränkt die Atmung ein, denn sonst würde die ganze Aufregung und Emotion herauskommen.

Kann man also etwas wegatmen, wie der Volksmund sagt?

Angst, zum Beispiel, ist immer verbunden mit Spannung, engt ein, und diese Enge schränkt wieder die Atmung ein. Wenn ich wieder Raum schaffe über Bewegung, kann sich die Atmung verbessern und auch die Ängste können sich lösen. Oder wenn Menschen Schmerzen haben: Dann versuchen sie automatisch die schmerzende Stelle ruhig zu halten, sie gehen in eine Schonhaltung, was aber zur Folge hat, dass diese Stelle schlecht versorgt wird. Wenn wir diesen Bereich wieder sanft in Bewegung bringen, ohne in die Schmerzen zu gehen, kann sich das auflösen. Atmen ist ja nicht nur der Luftaustausch in den Lungen. Atmen wird gesteuert über die Atemmuskulatur und die funktioniert immer nur im guten Zusammenspiel mit unserer gesamten Rumpfmuskulatur. Für uns ist Atmung immer Bewegung. Und wenn man eingeschränkte Bereiche wieder in Bewegung bringt und sie besser mit Sauerstoff versorgt, könnte man sagen: Man kann auch Dinge wegatmen.

Menschen, die am Corona-Virus erkrankt waren, klagen häufig über anhaltende Atembeschwerden. Wie kann man solchen Patienten helfen?

Ich betreue mehrere Menschen, die infiziert waren und über Atembeschwerden klagen. Dazu kommen Aspekte der Angst und Einengung aufgrund der Einschränkungen. Das können wir durch Übungen sehr gut mildern. Wenn Menschen intubiert waren und an der Beatmungsmaschine hingen, da braucht es speziellere, physiotherapeutische Maßnahmen, als wir sie haben. Unsere Übungen können zusätzlich helfen, die Atemmuskulatur zu stärken und Verengungen aufzulösen.

Wird das Therapiepotenzial von bewusstem Atmen von der Medizin unterschätzt?

Würde ich sagen. Der ganzheitliche Zusammenhang wird teilweise noch ein bisschen belächelt. Aber auch von medizinischer Seite werden bei Stress und zur Entspannung Atemübungen empfohlen. Da gibt es natürlich verschiedene Zugänge, etwa Yoga oder verschiedene Bewegungsschulen. Bei uns geht es mehr um Achtsamkeitslenkung, Einsatz von Bewegung, Berührung und Stimme, um den Atem wieder in den Rhythmus zu bringen. Wir können viel unterstützen im körperlichen und auch psychosomatischen Bereich und das wird derzeit noch zu wenig berücksichtigt und genutzt.