Es begann mit einem stechenden Gefühl im Bauch, dann folgten heftige Schmerzen während der Regelblutung: Als Klaudia Pinter ihren immer stärker werdenden Beschwerden auf den Grund gehen wollte, erhielt sie die Diagnose "Schokoladenzyste". So werden Zysten im Bauchraum genannt, in denen sich Blut sammelt, das während der Regel eigentlich abfließen sollte. Schokoladenzysten sind typisch für das Krankheitsbild der Endometriose. Rund zehn Prozent aller Frauen sollen an dieser Unterleibserkrankung