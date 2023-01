Thrombose-Gefahr für Frauen im Wechsel

Frauen mit Diabetes seien besonders gefährdet, Venenverschlüsse durch Blutgerinnsel zu erleiden, berichten Wiener Mediziner. Am höchsten ist das Risiko in den Wechseljahren. In jener Zeit sollten diese Patientinnen "hinsichtlich der Entwicklung von Venenthromboembolien sorgfältiger überwacht werden", erklären die Forscher. Die Studie wurde im Fachjournal "Diabetes Research and Clinical Practice" veröffentlicht.

"Am größten ist der Effekt bei Frauen zwischen 50 und 59 Jahren, wo das Risiko 1,65-mal höher ausfällt." Bei Männern würde die Zuckerkrankheit ebenfalls das Thromboserisiko erhöhen, allerdings "nur" um das 1,3-Fache.

