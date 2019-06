Therapie-Erfolg: Acht Zentimeter gewonnen

Nur ein Spezialist aus Zürich traute sich eine lebensrettende Operation zu, die den zusammengesunkenen Oberkörper des muskelkranken Mädchens wieder aufrichten sollte (die OÖNachrichten berichteten).

Nach monatelangem Stillstand kommt jetzt Bewegung in den Therapieprozess: Als erster Schritt wurde ein Ring am Kopf der jungen Oberösterreicherin befestigt. 24 Stunden pro Tag wirkt der Zug nach oben und soll die Wirbelsäule möglichst gut wieder aufrichten. "Wir haben schon acht Zentimeter gewonnen. Auch die Lungenfunktion hat sich in der kurzen Zeit bereits verbessert", ist Michelles Mutter Sabrina Pfeferle glücklich.

Operation im Juni

Auch die Ärzte sind mit den bisherigen Erfolgen sehr zufrieden: Wenn sich der Zustand der nur 145 Zentimeter großen, zierlichen Person weiter so verbessert, soll noch im Juni operiert werden. Allerdings dürften mehrere Eingriffe notwendig sein. Während Michelle im Krankenhaus tapfer und immer mit guter Laune alle Prozeduren über sich ergehen lässt, stehen ihr ihre Mutter und ihre kleine Schwester Alina bei. Beide sind zur Unterstützung in die Schweiz gezogen. Das kleine Mädchen besucht dort die erste Klasse Volksschule. "Und sie ist eine von den Besten in der Klasse", sagt die Mutter, die sich zumindest darüber keine Sorgen machen muss.

Wenn Sie Familie Pfeferle unterstützen möchten: Spendenkonto AT39 3473 8000 0003 8653; Inhaberin: Michelle Pfeferle