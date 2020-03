Thema Schmerz: "Bleiben Sie mobil"

Es gibt in der Schmerzmedizin keine Patentrezepte. Das war eine der wichtigsten Aussagen bei der OÖNachrichten-Gesundheitstour im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf am Donnerstag. Die Anästhesistinnen Primaria Silvia Dobler und Margit Salzner, Orthopäde Thomas Pauzenberger und Barbara Schagerl-Müllner, Sportwissenschafterin und Uniqa-Vitalcoach, nahmen sich der vielen Anliegen der Besucher an. Hier eine kleine Auswahl der Fragen und Antworten:

Ich habe seit drei Monaten beim Liegen unerträgliche Schmerzen in den Zehen. Es fühlt sich an, als würden kalte Füße warm. Sie sind aber nicht warm. Woran kann das liegen?

Solche Gefühlsstörungen hängen oft mit dem Zustand der Wirbelsäule zusammen. Das würde ich mit einem CT oder MR abklären lassen. Man sollte sich auch die Durchblutung und das Fußskelett anschauen.

Ist bei Schmerzen Kälte oder Wärme besser?

Das muss man ausprobieren, das kann sehr unterschiedlich sein. Wenn zum Beispiel entzündete Gelenke überhitzt sind, ist meistens Kälte besser.

Sie sagen, man sollte bei Schmerzen zuerst mit einer Behandlung mit einer Salbe beginnen. Ich habe aber gehört, dass das nicht wirkt.

Wenn man die Salbe großflächig aufträgt – und auch durch die Berührung der Gelenke –, dann ist das erfahrungsgemäß oft der erste Schritt zur Besserung. Wenn das nach zwei bis drei Tagen nicht wirkt, kann man weitere Schritte unternehmen.

Wie bewertet man Schmerzen auf der Schmerzskala?

Diese geht von null – keine Schmerzen – bis zehn – unerträgliche Schmerzen. Zuerst schaue ich, bin ich über oder unter der Hälfte. Das Empfinden ist subjektiv sehr unterschiedlich und muss sich nicht mit dem Eindruck des Arztes decken.

Was halten Sie von Homöopathie in der Schmerzbehandlung?

Komplementärmedizinische Maßnahmen kann man zusätzlich ausprobieren. Dagegen ist nichts einzuwenden. Akupunktur zeigt zum Beispiel oft gute Erfolge.

Kann man das Schmerzgedächtnis wieder ausschalten?

Wenn man drei bis sechs Monate Schmerzen hat, kann sich das einbrennen – wie auf einer CD. Es ist enorm schwierig, das wieder rückgängig zu machen. Deshalb sollte man bei Schmerzen rechtzeitig Hilfe suchen, damit das nicht passiert. Wer das Schmerzgedächtnis löschen will, kann vielleicht psychologische Hilfe suchen. Wenn interveniert wird, geht es dem Patienten oft schon deshalb besser.

Ist Bewegung immer gut?

Man sollte sich bei Schmerzen dem Alter entsprechend bewegen. Bleiben Sie mobil!

Ich habe einen Finger verloren. Die verheilte Wunde schmerzt. Was kann ich tun?

Manchmal helfen Antiepileptika oder Antidepressiva. (dh)