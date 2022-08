Tennisarm: Eigenblutplasma kann Heilung fördern

Sehnenentzündungen am Ellbogen (Epicondylitis) machen zahlreichen Menschen – oft über viele Monate hinweg – schwer zu schaffen. Denn das im Volksmund gern mit "Tennisarm" bezeichnete Leiden trifft nicht nur passionierte Tennisspieler, sondern auch jene, die über lange Zeit hinweg gleichförmige Handgriffe ausführen: stundenlange Bürotätigkeit mit Maus und Tastatur, Haus- und Gartenarbeit, bestimmte handwerkliche Tätigkeiten oder häufiges Üben an Streichinstrumenten.

Der brennende Schmerz strahlt dabei oft über den Unterarm bis in die Hand aus und kann zusätzlich Taubheitsgefühle im Bereich des Ellbogens oder ein Kribbeln in der Hand verursachen: "Der Ellbogen besteht aus mehreren Gelenken und ist eng von wichtigen Nerven und Gefäßen umgeben, die Hand und Finger versorgen. Daher können auch anfangs kleine Überreizungen große funktionelle Einbußen in der Muskulatur und starke Schmerzen nach sich ziehen," sagt Andreas Hingsammer, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie in Steyr.

Kortisonspritzen, Physiotherapie

Die herkömmliche Therapie besteht aus Physiotherapie, Schmerzmedikamenten (vor allem nicht steroidale Antirheumatika), Kortisonspritzen, manueller und Ultraschall-Therapie. Ist der "Tennisellbogen" bereits weit fortgeschritten und spricht auf keine konservative Behandlung mehr an, ist ein operativer Eingriff erforderlich.

Zur Unterstützung und Abkürzung des Heilungsverlaufs setzen mittlerweile zahlreiche Ärzte auf die ursprünglich aus der Alternativmedizin stammende Eigenbluttherapie, die im Rahmen der ACP-Technik weiterentwickelt und perfektioniert wurde.

Dabei nutzt man die entzündungshemmende, heilungsfördernde Wirkung des konzentrierten, körpereigenen Blutplasmas, um Wachstumsfaktoren freizusetzen und so den Regenerationsprozess in Gang zu setzen. "Eine Reihe von Studien zeigt, dass auch beim ,Tennisellbogen‘ die Behandlung mit besonders plättchenreichem Plasma eine Alternative zur Operation sein kann, da die Beschwerden dadurch stärker zurückgehen als nach der Infiltration eines lokalen Schmerzmittels", sagt der Steyrer Orthopäde Andreas Hingsammer.