An einem der derzeit weltweit am weitesten vorangekommenen Projekte - von US-Pharmakonzern Pfizer und dem deutschen Biotechnologie-Unternehmen BioNTech - ist die Klosterneuburger Polymun beteiligt. Sie stellt wichtige Teile für die Kandidatimpfstoff-Dosen für die klinischen Studien samt der bereits angelaufenen Phase-III-Studie her. Dies erklärten Pfizer-Chef Albert Bourla, BioNTech-CEO Ugur Sahin und Polymun-Geschäftsführer Dietmar Katinger in einem Gespräch mit der APA.