Tagung zum Thema Haut

Wundmanagement, Onkologie, Allergien, Autoimmunerkrankungen: Das Thema Dermatologie ist vielfältig. Um Pfleger aus diesem Bereich zusammenzubringen, findet am 8. September im Konferenzzentrum des Ordensklinikums Linz eine Tagung statt. Nicht nur Wissen weitergeben und vertiefen, sondern auch mit Kollegen aus den anderen Spitälern ins Gespräch kommen – das hat sich Dermatologie-Bereichsleiter und stv. Pflegedirektor des Ordensklinikums Linz Elisabethinen, Andreas Haydn, an die Fahne geheftet. Seit einem Jahr arbeitet die Führungskraft mit seinem Team an der Organisation der ersten Veranstaltung dieser Art in Österreich.

Dermatologie-Leiter Primar Norbert Sepp schätzt das Engagement seines Kollegen anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums der Haut-Abteilung bei den Elisabethinen: "Die Pflege ist näher an den Patienten dran als wir Ärzte. Sie hat im wahrsten Sinn des Wortes Hautkontakt." Pflegedirektorin Elisabeth Märzinger begrüßt ebenso die Idee dieser Pflegetagung, bei der 120 Teilnehmer erwartet werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper